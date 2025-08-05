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Захарова опровергла сообщения о якобы развертывании вооружений РФ на Кубе

В МИД РФ назвали частным мнением заявления о развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщения о якобы развертывании российских вооружений на территории Кубы и Венесуэлы.

«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что вопросы, связанные с развитием международного военного сотрудничества, относятся к компетенции российского Министерства обороны.

При этом представитель МИД напомнила, что действия Москвы по размещению вооружений основывается на международных обязательствах России и в рамках двусторонних договоренностей с другими странами.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил причину отмены Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

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