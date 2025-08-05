Захарова опровергла сообщения о якобы развертывании вооружений РФ на Кубе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла сообщения о якобы развертывании российских вооружений на территории Кубы и Венесуэлы.
«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что вопросы, связанные с развитием международного военного сотрудничества, относятся к компетенции российского Министерства обороны.
При этом представитель МИД напомнила, что действия Москвы по размещению вооружений основывается на международных обязательствах России и в рамках двусторонних договоренностей с другими странами.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил причину отмены Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.