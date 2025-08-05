Захарова: Размещение оружия в Латинской Америке относится к компетенции Минобороны

Вопрос потенциального развертывания российских вооружений на территории Латинской Америки находится в компетенции Министерства обороны РФ. С таким заявлением во вторник, 5 августа, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала информацию из СМИ о потенциальном развертывании вооружений на Кубе и в Венесуэле. Она добавила, что эти данные, по сути, являются лишь личными мнениями экспертов.
— Развитие международного военного сотрудничества относится к компетенции Министерства обороны, — приводят слова Захаровой на официальном сайте ведомства.
4 августа в МИД России заявили, что руководство РФ будет принимать решения о мерах реагирования, основываясь на анализе масштабов развертывания американских и других западных РСМД. Москва больше не считает себя обязанной соблюдать односторонний мораторий на развертывание таких ракет.
О вероятном отказе страны от своего одностороннего моратория глава МИД Сергей Лавров заявлял еще в декабре прошлого года. Он также раскритиковал США за игнорирование предупреждений со стороны России и Китая.