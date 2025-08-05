Захарова: Размещение оружия в Латинской Америке относится к компетенции Минобороны

4 августа в МИД России заявили, что руководство РФ будет принимать решения о мерах реагирования, основываясь на анализе масштабов развертывания американских и других западных РСМД. Москва больше не считает себя обязанной соблюдать односторонний мораторий на развертывание таких ракет.