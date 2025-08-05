Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Размещение оружия в Латинской Америке относится к компетенции Минобороны

Вопрос потенциального развертывания российских вооружений на территории Латинской Америки находится в компетенции Министерства обороны РФ. С таким заявлением во вторник, 5 августа, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

Вопрос потенциального развертывания российских вооружений на территории Латинской Америки находится в компетенции Министерства обороны РФ. С таким заявлением во вторник, 5 августа, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала информацию из СМИ о потенциальном развертывании вооружений на Кубе и в Венесуэле. Она добавила, что эти данные, по сути, являются лишь личными мнениями экспертов.

— Развитие международного военного сотрудничества относится к компетенции Министерства обороны, — приводят слова Захаровой на официальном сайте ведомства.

4 августа в МИД России заявили, что руководство РФ будет принимать решения о мерах реагирования, основываясь на анализе масштабов развертывания американских и других западных РСМД. Москва больше не считает себя обязанной соблюдать односторонний мораторий на развертывание таких ракет.

О вероятном отказе страны от своего одностороннего моратория глава МИД Сергей Лавров заявлял еще в декабре прошлого года. Он также раскритиковал США за игнорирование предупреждений со стороны России и Китая.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше