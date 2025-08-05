Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину

Российская сторона сделала представление Израилю после того, как 30 июля служебный автомобиль российского представительства при Палестинской национальной администрации подвергся нападению со стороны жителей незаконного израильского поселения Гиват-Асаф около Иерусалима. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что автомобиль получил механические повреждения, в адрес российских дипломатов также выкрикивали угрозы.
— Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших, — подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что Россия рассматривает произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и выразила надежду, что Иерусалим «сделает соответствующие выводы», передает сайт МИД России.
5 марта Мария Захарова выразила удивление в связи с неосведомленностью министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о героизации пособника нацистов Степана Бандеры на Украине. Она задалась вопросом, чем занимаются посольства страны в Киеве и Москве.