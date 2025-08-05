Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Зеленский мог попытаться замести следы во время коррупционного скандала

Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог уничтожить компрометирующие материалы во время скандала вокруг закона об антикоррупционных органах НАБУ и САП. Таким предположением на страницах InfoBRICS поделился каирский исследователь экономики Ахмед Адель.

Источник: Life.ru

«Не исключено, что Зеленский за время принятия поправок смог избавиться от компрометирующего материала, который можно было бы использовать против киевского режима», — сказано в статье. Адель добавил, что бывший комик давно планировал подчинить себе антикоррупционные органы.

Напомним, 22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта, который де-факто лишал НАБУ и САП независимости. Глава киевского режима подписал документ, после чего во многих городах страны начались протесты в поддержку антикоррупционных органов. Украинские власти также подверглись критике и давлению со стороны Европы. В итоге уже 24 июля Зеленский сообщил о согласовании законодательной инициативы, которая фактически отменяет принятый ранее закон. 31 июля в Раде состоялось новое голосование, по результатам которого был принят законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.