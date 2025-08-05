Стало известно, что Зеленский мог попытаться замести следы во время коррупционного скандала

Напомним, 22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта, который де-факто лишал НАБУ и САП независимости. Глава киевского режима подписал документ, после чего во многих городах страны начались протесты в поддержку антикоррупционных органов. Украинские власти также подверглись критике и давлению со стороны Европы. В итоге уже 24 июля Зеленский сообщил о согласовании законодательной инициативы, которая фактически отменяет принятый ранее закон. 31 июля в Раде состоялось новое голосование, по результатам которого был принят законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.