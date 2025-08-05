Захарова: РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину дипломатов

Официальный представитель МИД заявила, что Москва рассматривает этот случай как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Она напомнила, что принимающая сторона обязана обеспечивать уважение к иностранным дипломатам и предотвращать любые посягательства на их безопасность и достоинство. Согласно конвенции, государство должно гарантировать неприкосновенность дипмиссий и их имущества.