Захарова: РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину дипломатов

Инцидент произошёл 30 июля. Сотрудники российского представительства при Палестинской национальной администрации находились в машине с дипломатическими номерами, когда на них напала группа поселенцев. Это случилось в районе израильского поселения Гиват-Асаф, которое считается незаконным по международному праву.
Захарова уточнила, что Посольство России в Тель-Авиве направило официальное представление израильским властям. Она выразила надежду, что те примут необходимые меры. По её словам, автомобиль получил механические повреждения, а дипломатам угрожали во время нападения.
Официальный представитель МИД заявила, что Москва рассматривает этот случай как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Она напомнила, что принимающая сторона обязана обеспечивать уважение к иностранным дипломатам и предотвращать любые посягательства на их безопасность и достоинство. Согласно конвенции, государство должно гарантировать неприкосновенность дипмиссий и их имущества.
Захарова также отметила, что происшедшее вызывает особое возмущение, поскольку израильские военные, присутствовавшие на месте, не предприняли попыток остановить нападавших.
Ранее Захарова заверила, что удары Израиля по Дамаску не задели российских дипломатов. Напомним, в середине июля ЦАХАЛ атаковала здания Генштаба и президентский дворец в Сирии.