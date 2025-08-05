Захарова: атака на авто представительства России нарушает Венскую конвенцию

Москва расценивает нападение на служебный автомобиль представительства Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА), произошедшее недалеко от Иерусалима, как серьезное нарушение норм международного права. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, 30 июля в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф группа поселенцев совершила нападение на автомобиль с дипломатическими номерными знаками, в котором находились сотрудники российской дипмиссии, аккредитованные при Министерстве иностранных дел Израиля.
Машина получила механические повреждения. Захарова подчеркнула, что инцидент произошел при бездействии израильских военнослужащих, находившихся поблизости.
«Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в частности, обязывает принимающее государство обеспечивать неприкосновенность имущества иностранных дипломатических представительств», — указала Захарова.
Она добавила, что российское посольство в Тель-Авиве направило израильским властям соответствующее представление. Москва рассчитывает, что израильская сторона примет необходимые меры по итогам произошедшего.