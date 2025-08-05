В Госдепе не нашли слов, чтобы описать детали визита Уиткоффа в РФ

«Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил, что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», — рассказала глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе очередного брифинга для представителей СМИ. В Государственном департаменте не сообщили конкретные даты визита специального посланника.