Гуцул сохранит пост главы Гагаузии до окончательного судебного решения

Евгения Гуцул продолжит исполнять обязанности главы Автономного территориального образования Гагаузии до вынесения окончательного решения суда. Об этом заявил депутат Народного собрания автономии Александр Тарновский изданию Rupor.
«Пока не будет окончательного решения Апелляционной палаты, мандат Гуцул остаётся в силе, и досрочных выборов проводить не будут. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии», — пояснил Тарновский.
По его словам, временно исполнять обязанности главы автономии будет первый заместитель Гуцул Илья Узун. В случае если приговор в отношении главы автономии вступит в силу, то Народное собрание Гагаузии обязано организовать досрочные выборы.
«Если такая ситуация наступит, выборы нового главы автономии должны пройти в течение 90 дней», — добавил Тарновский.
5 августа Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул является типичным примером политически мотивированного решения и оказания давления на политическую оппозицию в Молдавии.