Под натиском ВС РФ: «Азов»* отступает за реку Оскол в Харьковской области

Представитель российских силовых структур сообщил агентству РИА «Новости», что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в России) начали отход на правый берег реки Оскол в Харьковской области на фоне продвижения подразделений ВС РФ.
По словам источника, передовой командный пункт 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а за ним и подразделения технического и материального обеспечения перемещаются на правый берег реки Оскол.
До этого командный пункт располагался между поселком Боровая и селом Подлиман. Но теперь принято решение отойти из-за уверенного продвижения российских войск в направлении Боровой.
Сегодня войнный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные начали городские бои в Купянске и закрепляются на северных окраинах этого города в Харьковской области.
* — Террористическая организация, запрещена в России.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.