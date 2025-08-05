Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под натиском ВС РФ: «Азов»* отступает за реку Оскол в Харьковской области

Представитель российских силовых структур сообщил агентству РИА «Новости», что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в России) начали отход на правый берег реки Оскол в Харьковской области на фоне продвижения подразделений ВС РФ.

Представитель российских силовых структур сообщил агентству РИА «Новости», что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в России) начали отход на правый берег реки Оскол в Харьковской области на фоне продвижения подразделений ВС РФ.

По словам источника, передовой командный пункт 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а за ним и подразделения технического и материального обеспечения перемещаются на правый берег реки Оскол.

До этого командный пункт располагался между поселком Боровая и селом Подлиман. Но теперь принято решение отойти из-за уверенного продвижения российских войск в направлении Боровой.

Сегодня войнный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные начали городские бои в Купянске и закрепляются на северных окраинах этого города в Харьковской области.

* — Террористическая организация, запрещена в России.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.