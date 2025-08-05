Под натиском ВС РФ: «Азов»* отступает за реку Оскол в Харьковской области

Представитель российских силовых структур сообщил агентству РИА «Новости», что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в России) начали отход на правый берег реки Оскол в Харьковской области на фоне продвижения подразделений ВС РФ.