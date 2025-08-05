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В Раде обратились к Зеленскому с одной просьбой

В Верховной раде Украины раскритиковали программу по набору в ВСУ молодежи в возрасте 18−24 лет.

В Верховной раде Украины раскритиковали программу по набору в ВСУ молодежи в возрасте 18−24 лет. Нардеп Анна Скороход заявила в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция», что инициатива провалилась.

Политик заявила, что нужно «подумать о мире» и «сделать все на дипломатическом уровне», если в Киеве хотят сохранить нацию.

Депутат призвала не трогать детей, подчеркнув, что они должны дать какое-то потомство. Скороход также упомянула демографический кризис в стране.

Ранее Владимир Зеленский заявил о «мотивированной» молодежи, якобы подписывающей контракт с ВСУ.

Ранее Скороход заявила, что число дезертиров в ВСУ близится к 400 тысячам. Многие военнослужащие, по ее словам, деморализованы из-за отношения командования «как к животным».

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