В Верховной раде Украины раскритиковали программу по набору в ВСУ молодежи в возрасте 18−24 лет. Нардеп Анна Скороход заявила в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция», что инициатива провалилась.
Политик заявила, что нужно «подумать о мире» и «сделать все на дипломатическом уровне», если в Киеве хотят сохранить нацию.
Депутат призвала не трогать детей, подчеркнув, что они должны дать какое-то потомство. Скороход также упомянула демографический кризис в стране.
Ранее Владимир Зеленский заявил о «мотивированной» молодежи, якобы подписывающей контракт с ВСУ.
Ранее Скороход заявила, что число дезертиров в ВСУ близится к 400 тысячам. Многие военнослужащие, по ее словам, деморализованы из-за отношения командования «как к животным».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.