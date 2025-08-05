В МИД заявили, что авто дипмиссии РФ подверглось нападению под Иерусалимом

Автомобиль российской дипмиссии при Палестинской национальной администрации (ПНА) подвергся атаке под Иерусалимом. Москва рассматривает этот инцидент как нарушение Венской конвенции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат сообщила, что 30 июля на служебную машину российского представительства при ПНА напала группа поселенцев вблизи незаконного израильского поселения Гиват-Асаф под Иерусалимом. Автотранспорт получил повреждения. При этом, по ее словам, военные республики так и не вмешались в происходящее.
«Рассматриваем данный инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая, в числе прочего, предписывает принимающему государству обеспечивать соблюдение принципа неприкосновенности имущества иностранных представительств», — отметила она.
Захарова также добавила, что министерство уже сделало соответствующее представление израильскому правительству. Российская сторона надеется на справедливую реакцию от Иерусалима.
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