В МИД заявили, что авто дипмиссии РФ подверглось нападению под Иерусалимом

Дипломат сообщила, что 30 июля на служебную машину российского представительства при ПНА напала группа поселенцев вблизи незаконного израильского поселения Гиват-Асаф под Иерусалимом. Автотранспорт получил повреждения. При этом, по ее словам, военные республики так и не вмешались в происходящее.