Глава Аргентины Милей пообещал больше не оскорблять своих оппонентов

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях и планирует сконцентрироваться на обсуждении идей, «если оппоненты на это способны». Об этом пишет РИА Новости.
«Я больше не буду использовать оскорбления, чтобы посмотреть, могут ли они обсуждать идеи», — сказал Милей в ходе мероприятия фонда faro в Буэнос-Айресе.
Обещание прозвучало через несколько дней после публикации изданием la nación материала, в котором отмечалось, что только за последние 100 дней Милей допустил 611 оскорблений в интервью, речах и сообщениях в соцсетях. В общей сложности, по данным СМИ, с начала своего президентства он публично произнес свыше 4-х тыс. оскорблений в адрес политических оппонентов.
Ранее сообщалось, что Хавьер Милей обвинил журналиста в намеренном ударе микрофоном. Журналист ответил, что это произошло случайно.