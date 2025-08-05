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Глава Аргентины Милей пообещал больше не оскорблять своих оппонентов

За последние 100 дней Милей допустил 611 оскорблений в интервью, речах и сообщениях в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях и планирует сконцентрироваться на обсуждении идей, «если оппоненты на это способны». Об этом пишет РИА Новости.

«Я больше не буду использовать оскорбления, чтобы посмотреть, могут ли они обсуждать идеи», — сказал Милей в ходе мероприятия фонда faro в Буэнос-Айресе.

Обещание прозвучало через несколько дней после публикации изданием la nación материала, в котором отмечалось, что только за последние 100 дней Милей допустил 611 оскорблений в интервью, речах и сообщениях в соцсетях. В общей сложности, по данным СМИ, с начала своего президентства он публично произнес свыше 4-х тыс. оскорблений в адрес политических оппонентов.

Ранее сообщалось, что Хавьер Милей обвинил журналиста в намеренном ударе микрофоном. Журналист ответил, что это произошло случайно.

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