Военный эксперт оценил силы ВСУ на границе с Брянской областью

А ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что из ВСУ дезертировали 400 тысяч человек. Военный эксперт, комментируя эти данные отметил, что реальные масштабы проблемы могут быть ещё больше, если учесть уклонистов и тех, кто бежал за границу. И это, по его словам, неизбежно сказывается на моральном состоянии войск.