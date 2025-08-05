Военный эксперт оценил силы ВСУ на границе с Брянской областью

«Я не думаю, что ВСУ скопили в Черниговской области 50 тысяч бойцов, максимум — 25 тысяч. ВСУ не способны сейчас собрать 50 тысяч военных, как это было в августе прошлого года во время событий в Курской области», — рассказал эксперт NEWS.ru.
Дандыкин также указал на серьёзное сокращение возможностей украинской противовоздушной обороны, подчеркнув, что её ресурсы фактически на исходе.
А ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что из ВСУ дезертировали 400 тысяч человек. Военный эксперт, комментируя эти данные отметил, что реальные масштабы проблемы могут быть ещё больше, если учесть уклонистов и тех, кто бежал за границу. И это, по его словам, неизбежно сказывается на моральном состоянии войск.