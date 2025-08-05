Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали дату приезда Уиткоффа в Россию

Reuters: спецпосланник Трампа Уиткофф прибудет в Москву в среду.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф вылетел из США. Ожидается, что политик прибудет в Москву в среду, 6 августа. Об этом узнало агентство Reuters.

При этом не уточняется, с кем конкретно Стивен Уиткофф намерен провести встречу. Кроме того, остается неизвестной повестка, которую он планирует обсудить.

«Специальный посланник США Стивен Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством», — говорится в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался заранее комментировать визит Стивена Уиткоффа в Москву. Однако он уточнил, что Кремль считает соответствующие встречи очень важными. Комментарии российской стороны будут после переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше