В США назвали дату приезда Уиткоффа в Россию

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф вылетел из США. Ожидается, что политик прибудет в Москву в среду, 6 августа. Об этом узнало агентство Reuters.
При этом не уточняется, с кем конкретно Стивен Уиткофф намерен провести встречу. Кроме того, остается неизвестной повестка, которую он планирует обсудить.
«Специальный посланник США Стивен Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством», — говорится в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался заранее комментировать визит Стивена Уиткоффа в Москву. Однако он уточнил, что Кремль считает соответствующие встречи очень важными. Комментарии российской стороны будут после переговоров.