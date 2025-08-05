Сохранилась в отличном состоянии, спустя полвека: Найдена реальная рука монаха, отданная в дар Будде

Во Вьетнаме чудесным осталась нетленной рука монаха Киема, отнятая 46 лет назад как дар Будде. Об этом пишет новостной портал Vietnam.net.
В 1979 году Фан Чонг Кием — более известный как монах Кием — принес в дар Будде свою левую руку, совершив духовный обет самопожертвования. Он уложил ладонь на деревянный лотос, сложил пальцы в медитативный жест и отсек ее. На некоторое время мужчина потерял сознание, а после пробуждения обработал рану листьями и частью монашеской рясы.
Отсеченную руку Кием закопал в храмовом саду, где ее спустя неделю случайно нашел один из прихожан. Удивительно, но на останке не было обнаружено никаких признаков разложения. Конечность смогла сохраниться в отличном состоянии.
Сегодня эта рука хранится в хрустальном реликварии на домашнем алтаре семьи монаха. Местные жители почитают ее как «алмазную реликвию» — символ духовной чистоты и просветления.
Известно, что Кий скончался в 2018 году в возрасте 78 лет.
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