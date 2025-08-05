Сохранилась в отличном состоянии, спустя полвека: Найдена реальная рука монаха, отданная в дар Будде

В 1979 году Фан Чонг Кием — более известный как монах Кием — принес в дар Будде свою левую руку, совершив духовный обет самопожертвования. Он уложил ладонь на деревянный лотос, сложил пальцы в медитативный жест и отсек ее. На некоторое время мужчина потерял сознание, а после пробуждения обработал рану листьями и частью монашеской рясы.