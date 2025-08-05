Во Франции задержали прикурившего сигарету от Вечного огня в Париже

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижская полиция задержала мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение в сети X министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо.
«Мужчина, осквернивший Могилу Неизвестного Солдата, прикурив сигарету от Вечного огня, был задержан в Париже», — написал глава ведомства.
По словам министра, «задержанный помещен под стражу, он признал, что совершил этот поступок». «Он предстанет перед судом», — указал Ретайо, осудив действия правонарушителя.
Ранее министр-делегат по делам ветеранов и мемориальным проектам при министерстве Вооруженных сил Франции Патрисия Мираллес сообщила, что в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как мужчина идет по Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки и прикуривает сигарету от Вечного огня. Она заявила, что обратилась в прокуратуру с требованием привлечь правонарушителя к ответственности. -0-