Во Франции задержали прикурившего сигарету от Вечного огня в Париже

Ранее министр-делегат по делам ветеранов и мемориальным проектам при министерстве Вооруженных сил Франции Патрисия Мираллес сообщила, что в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как мужчина идет по Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки и прикуривает сигарету от Вечного огня. Она заявила, что обратилась в прокуратуру с требованием привлечь правонарушителя к ответственности. -0-