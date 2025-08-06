Reuters: Уиткофф рассчитывает встретиться с руководством РФ 6 августа

По его данным, «Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России». Агентство отметило, что представители вашингтонской администрации не приводят деталей графика спецпосланника американского лидера Дональда Трампа.
Ранее 5 августа руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что Уиткофф посетит на нынешней неделе РФ, но отказалась раскрыть повестку дня визита. Она также не обозначила точных сроков его поездки.
Источники ТАСС, в том числе с американской стороны, ранее подтвердили, что визит Уиткоффа в Россию можно ожидать 6 августа. Трамп ранее заявил, что его спецпосланник может поехать в РФ на этой неделе, 6 или 7 августа.