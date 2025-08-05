Госдепартамент США подтвердил, что Уиткофф едет в Россию на этой неделе

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США подтвердил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посетит на нынешней неделе Россию, но отказался раскрывать повестку дня визита. Об этом сообщает ТАСС.
«Прежде всего президент США Дональд Трамп, конечно, заметил ранее, что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», — заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Она не обозначила точных сроков поездки Уиткоффа.
Как сообщило агентство Reuters, Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с российским руководством 6 августа. -0-