Госдепартамент США подтвердил, что Уиткофф едет в Россию на этой неделе

«Прежде всего президент США Дональд Трамп, конечно, заметил ранее, что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», — заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Она не обозначила точных сроков поездки Уиткоффа.