ВСУ могут оказаться в «огромнейшем котле» после выхода из Часова Яра

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после отступления из Часова Яра и закрепления в Константиновке силы ВСУ могут оказаться в масштабном окружении. По его словам, украинские подразделения, укрепившись в Константиновке, вероятно, готовятся к продолжительной обороне, однако это может обернуться для них серьёзными проблемами.