ВСУ могут оказаться в «огромнейшем котле» после выхода из Часова Яра

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после отступления из Часова Яра и закрепления в Константиновке силы ВСУ могут оказаться в масштабном окружении. По его словам, украинские подразделения, укрепившись в Константиновке, вероятно, готовятся к продолжительной обороне, однако это может обернуться для них серьёзными проблемами.
Продвижение российских войск западнее Часова Яра в направлении Дружковки и на юго-запад к северу способно перекрыть их линии снабжения, что приведёт к образованию крупного «котла», отметил Марочко в прямом эфире «ВКонтакте», отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации вокруг Константиновки.
Ранее российская армия начала городские бои в Купянске.
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