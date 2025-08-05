«Кульминация репрессий»: В МИД РФ призвали международные структуры оценить приговор для Гуцул

По её словам, приговор уже вызвал резонанс в Молдавии и Гагаузии, где его расценили как политическую расправу. Захарова напомнила, что Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав правительства, а в апреле автономия лишилась права назначать собственного прокурора. Эти действия, по мнению дипломата, нарушают закон об особом статусе Гагаузии и направлены на ограничение её самостоятельности.