«Кульминация репрессий»: В МИД РФ призвали международные структуры оценить приговор для Гуцул

Захарова заявила, что в Молдавии наблюдаются системные нарушения прав человека, игнорирование верховенства закона и подавление политического плюрализма. Она подчеркнула, что уголовное преследование инакомыслящих стало обычной практикой властей, а приговор Гуцул является кульминацией репрессий Кишинёва против Гагаузии. Дипломат призвала международные организации обратить внимание на этот случай, назвав его очередным проявлением произвола.
По её словам, приговор уже вызвал резонанс в Молдавии и Гагаузии, где его расценили как политическую расправу. Захарова напомнила, что Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав правительства, а в апреле автономия лишилась права назначать собственного прокурора. Эти действия, по мнению дипломата, нарушают закон об особом статусе Гагаузии и направлены на ограничение её самостоятельности.
Гуцул была арестована 25 марта по обвинению в получении денежных средств из России с 2019 по 2022 год. Первоначально её содержали под стражей, но затем перевели под домашний арест, который неоднократно продлевали. Защита настаивает на отсутствии доказательств вины и считает дело политически мотивированным, особенно в преддверии парламентских выборов, намеченных на 28 сентября.
Конфликт между Кишинёвом и Гагаузией обострился после победы Гуцул на выборах. Она представляла партию «Шор», которую власти Молдавии объявили вне закона. Президент Майя Санду отказалась включить её в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии к 7 годам лишения свободы.