Шейнбаум сообщила, что Трамп предлагал ввести американские войска в Мексику

«Президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединённых Штатов вошла. И я ответила, что нет, нет, это не обсуждается и не стоит на повестке дня, и он это понял», — рассказала глава государства.
Соответствующее заявление Шейнбаум сделала, комментируя возможное влияние инцидентов в сфере безопасности в Мексике на отношения с США и переговорный процесс по соглашению о безопасности. Президент подчеркнула, что не исключает другие формы сотрудничества с американской стороной, если та будет уважать суверенитет Мексики. В качестве примера она привела обмен информацией.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов Соединённых Штатов ввело ограничения против трёх мексиканских банков, впервые обвинив их в содействии наркосетям. Санкции распространились на Intercam Banco, CIBanco и брокерскую компанию Vector Casa de Bolsa. Наложенные ограничения предусматривают блокировку всех активов на территории США и запрет на любые финансовые взаимодействия с американскими лицами.