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Политолог Перенджиев: Россия ударит Орешником по ФРГ в случае применения Taurus

Москва может применить ракетный комплекс «Орешник» по территории Германии в ответ на возможные удары ракетами Taurus. Об этом NEWS.ru заявил политолог Александр Перенджиев.

Источник: Life.ru

По его словам, отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это чёткий сигнал Западу. Россия демонстрирует готовность наносить удары не только по территории Украины, но и по странам, осуществляющим враждебные действия в адрес Москвы.

Эксперт особо выделил Германию как страну, которая сейчас находится в фокусе. Он также отметил возможность ответных действий в случае угроз со стороны Великобритании или Франции.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что не стоит ждать анонсов по развёртыванию РСМД.

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