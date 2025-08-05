Политолог Перенджиев: Россия ударит Орешником по ФРГ в случае применения Taurus

По его словам, отмена моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — это чёткий сигнал Западу. Россия демонстрирует готовность наносить удары не только по территории Украины, но и по странам, осуществляющим враждебные действия в адрес Москвы.
Эксперт особо выделил Германию как страну, которая сейчас находится в фокусе. Он также отметил возможность ответных действий в случае угроз со стороны Великобритании или Франции.
Напомним, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что не стоит ждать анонсов по развёртыванию РСМД.