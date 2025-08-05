Захарова ответила на вопрос о появлении российского оружия у южных границ США

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможном развертывании подразделений Вооруженных сил страны в Южной Америке. Ее слова приведены на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения… Мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами», — подчеркнула Мария Захарова.
Таким образом дипломат ответила на вопрос о переброске средств ведения боя Вооруженных сил РФ на территории Венесуэлы и Республики Куба.
Мария Захарова добавила, что любые подобные решения принимает отечественное Министерство обороны.
Примечательно, что всего днем ранее Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, анонсировал «дальнейшие шаги» в связи с официальным выходом нашей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как развертывание РСМД в Латинской Америке даст Вооруженным силам России полный контроль над южной частью Соединенных Штатов.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.