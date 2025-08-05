Стало известно, когда Уиткофф может посетить Москву

В материале уточняется, что Уиткофф прибудет в Москву для встречи с российским руководством. Однако источник агентства France-Presse не смог подтвердить участие президента России Владимира Путина в предстоящей встрече.
Напомним, официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила, что спецпосланник американского лидера посетит Россию до конца текущей недели. При этом она не стала раскрывать подробности предстоящей поездки дипломата. Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в РФ состоится 6 или 7 августа.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше