«Нужно услышать это от Трампа»: Госдеп США призвал не говорить утвердительно об ужесточении антироссийских санкций

В Госдепе США не приветствуют утверждения о неминуемом ужесточении американских рестрикций в отношении России до того, как о подобном решении не объявит президент Дональд Трамп. К этому призвала глава пресс-службы Госдепартамента Тэми Брюс во время регулярного пресс-брифинга.