«Нужно услышать это от Трампа»: Госдеп США призвал не говорить утвердительно об ужесточении антироссийских санкций

В Госдепе США не приветствуют утверждения о неминуемом ужесточении американских рестрикций в отношении России до того, как о подобном решении не объявит президент Дональд Трамп. К этому призвала глава пресс-службы Госдепартамента Тэми Брюс во время регулярного пресс-брифинга.
Один из присутствующих на брифинге начал рассуждать о введении дополнительных антироссийских санкций как о неминуемом событии. В ответ Брюс указала, что она должна «услышать это от президента Трампа», прежде чем рассуждать о возможном ужесточении санкций.
«Вы что — декларируете правительству Соединенных Штатов, что в отношении России будет введено больше санкций?», — с такими словами Брюс обратилась к собеседнику, добавив, что Трамп по-прежнему «сохраняет приверженность дипломатическим решениям» в вопросах урегулирования украинского конфликта.
Тем временем американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что новые санкции Соединенных Штатов Америки против России будут «очевидным» следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине.
Напомним, в июле Трамп пригрозил РФ санкциями в случае незаключения мира по Украине за 50 дней.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал санкции США против России незаконными и наносящими вред обеим странам.