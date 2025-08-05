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«Нужно услышать это от Трампа»: Госдеп США призвал не говорить утвердительно об ужесточении антироссийских санкций

Госдеп США призвал не говорить об ужесточении санкций против РФ заранее.

Источник: Комсомольская правда

В Госдепе США не приветствуют утверждения о неминуемом ужесточении американских рестрикций в отношении России до того, как о подобном решении не объявит президент Дональд Трамп. К этому призвала глава пресс-службы Госдепартамента Тэми Брюс во время регулярного пресс-брифинга.

Один из присутствующих на брифинге начал рассуждать о введении дополнительных антироссийских санкций как о неминуемом событии. В ответ Брюс указала, что она должна «услышать это от президента Трампа», прежде чем рассуждать о возможном ужесточении санкций.

«Вы что — декларируете правительству Соединенных Штатов, что в отношении России будет введено больше санкций?», — с такими словами Брюс обратилась к собеседнику, добавив, что Трамп по-прежнему «сохраняет приверженность дипломатическим решениям» в вопросах урегулирования украинского конфликта.

Тем временем американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что новые санкции Соединенных Штатов Америки против России будут «очевидным» следующим шагом со стороны Вашингтона и попыткой завершить конфликт на Украине.

Напомним, в июле Трамп пригрозил РФ санкциями в случае незаключения мира по Украине за 50 дней.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал санкции США против России незаконными и наносящими вред обеим странам.

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