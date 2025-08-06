Трамп: РФ и США в среду проведут встречу, после нее примут решение о санкциях

Американский лидер Дональд Трамп вечером 5 августа выступил с заявлениями. По его словам, Москва и Вашингтон в среду проведут переговоры в России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что после встречи будет принято решение о введении новых санкций против РФ.