Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: РФ и США в среду проведут встречу, после нее примут решение о санкциях

Трамп сообщил о встрече РФ и США в среду и желании вывести Вашингтон из конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вечером 5 августа выступил с заявлениями. По его словам, Москва и Вашингтон в среду проведут переговоры в России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что после встречи будет принято решение о введении новых санкций против РФ.

Дональд Трамп также обратил внимание на участие Соединенных Штатов в украинском конфликте. Он отметил, что хотел бы вывести Вашингтон из противостояния РФ и Украины.

«США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от переговоров Уиткоффа в Москве», — уточнил Дональд Трамп.

Агентство Reuters сообщило, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф намерен провести беседу с «руководством РФ». Однако конкретных имен в материале не называется. Известно, что специальный представитель уже вылетел из США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше