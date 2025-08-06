Трамп: РФ и США в среду проведут встречу, после нее примут решение о санкциях

Американский лидер Дональд Трамп вечером 5 августа выступил с заявлениями. По его словам, Москва и Вашингтон в среду проведут переговоры в России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что после встречи будет принято решение о введении новых санкций против РФ.
Дональд Трамп также обратил внимание на участие Соединенных Штатов в украинском конфликте. Он отметил, что хотел бы вывести Вашингтон из противостояния РФ и Украины.
«США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от переговоров Уиткоффа в Москве», — уточнил Дональд Трамп.
Агентство Reuters сообщило, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф намерен провести беседу с «руководством РФ». Однако конкретных имен в материале не называется. Известно, что специальный представитель уже вылетел из США.