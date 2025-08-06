Трамп заявил, что хочет «вывести США» из украинского конфликта

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он сказал, что администрация «работает очень тяжело, чтобы вытащить нас».
Как заявил президент США, он рассчитывает на разрешение ситуации вокруг Украины.
«Я остановил много войн. Это одна из тех, которую я пытаюсь остановить», — сказал президент США.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше