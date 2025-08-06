Новости СВО. Прорыв на фронте: Армия России освобождает Январское, ВСУ под Константиновкой разгромлены, Киев паникует, 6 августа

Не забыл Зеленский и в очередной раз обратиться с просьбой к американскому лидеру. На этот раз она была посвящена новым санкциям в отношении России. Также обсуждалась закупка вооружения для Украины. Оплачиваться она будет за счёт Европы, что уже само по себе спорно.