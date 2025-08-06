Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали причину крушения батискафа «Титан» в 2023 году

Согласно отчету Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны, причиной крушения батискафа стала ошибка компании OceanGate, эксплуатировавшей аппарат.

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Береговая охрана США в опубликованном расследовании, посвященном крушению батискафа «Титан» в 2023 году, заявила, что причиной взрыва аппарата стала «неисправная конструкция». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно отчету Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны, причиной крушения батискафа стала ошибка компании OceanGate, эксплуатировавшей аппарат.

18 июня 2023 года батискаф «Титан» потерпел крушение во время погружения к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. Все находившиеся на борту пять человек, включая двух членов экипажа, погибли. -0-