Трамп неожиданно сообщил о встрече США и России

Ранее в Кремле заявляли, что встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа состоится, когда наступит подходящий момент, и подчеркнули необходимость тщательной подготовки переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к диалогу, несмотря на резкую риторику Трампа, а сам американский лидер подтверждал намерение содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.