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Трамп неожиданно сообщил о встрече США и России

Завтра состоится встреча между США и Россией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о срочной встрече с Россией.

Завтра состоится встреча между США и Россией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«У нас завтра будет встреча с Россией, давайте посмотрим, что будет», — приводит слова Трампа издание Clash Report. Других подробностей о месте, времени и уровне переговоров Трамп не раскрыл.

Ранее в Кремле заявляли, что встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа состоится, когда наступит подходящий момент, и подчеркнули необходимость тщательной подготовки переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова к диалогу, несмотря на резкую риторику Трампа, а сам американский лидер подтверждал намерение содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.

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