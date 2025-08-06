От контракта с ВСУ к паспорту: за что Украина даёт гражданство перебежчикам

Таким образом, например, сейчас выживает правая рука Капустина**, «начальник штаба» РДК* и участник набегов на российские территории новосибирец Александр Фортуна. Несмотря на то что он живёт в стране с 2017 года и женат на украинке, до сих пор ходит с видом на жительство. Его можно часто видеть на местных телеканалах и на ютубе, а вот на передовой, судя по тем же роликам, он не появляется с диверсионной вылазки в безоружную Брянскую область в марте 2023 года — тогда вояки заезжали в приграничные сёла, расстреливали гражданских и позировали в видеороликах на фоне акушерского пункта.