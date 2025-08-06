В США Путина назвали проблемой «миротворца» в Белом доме

«Владимир Путин становится всё большей проблемой для президента США, который мнит себя миротворцем. Первоначальная стратегия Белого дома по прекращению войны на Украине — предложить российскому лидеру почти всё, что он хотел, и оказать давление на украинцев, чтобы они пошли на уступки — была направлена на достижение быстрых результатов. Вместо этого она сделала США слабыми», — говорится в материале.
Агентство уточнило, что Москва увеличивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО, расширяет разработку беспилотных систем и укрепляет связи с Северной Кореей, Ираном и Китаем. При этом Россия перенаправляет экспорт нефти в Индию и Китай, где баррели покупают с большими скидками.
Отказ США реализовать ультиматум воспринимается как проявление слабости, что сказывается на международном имидже Вашингтона. Тем временем РФ расширяет влияние в Африке и на Ближнем Востоке, поддерживая альтернативные финансовые механизмы, снижающие роль доллара.
Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф посетит Россию до конца текущей недели. Самолёт, на борту которого может находиться спецпредставитель, вылетел из Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.