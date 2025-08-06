Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США Путина назвали проблемой «миротворца» в Белом доме

Пока Америка пытается удержать статус мирового арбитра, Россия укрепляет свои позиции и наращивает влияние. Стратегия США — уступать Москве ради скорого мира и заставлять Киев идти на компромиссы — оказалась провальной, пишет Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Владимир Путин становится всё большей проблемой для президента США, который мнит себя миротворцем. Первоначальная стратегия Белого дома по прекращению войны на Украине — предложить российскому лидеру почти всё, что он хотел, и оказать давление на украинцев, чтобы они пошли на уступки — была направлена на достижение быстрых результатов. Вместо этого она сделала США слабыми», — говорится в материале.

Агентство уточнило, что Москва увеличивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО, расширяет разработку беспилотных систем и укрепляет связи с Северной Кореей, Ираном и Китаем. При этом Россия перенаправляет экспорт нефти в Индию и Китай, где баррели покупают с большими скидками.

Отказ США реализовать ультиматум воспринимается как проявление слабости, что сказывается на международном имидже Вашингтона. Тем временем РФ расширяет влияние в Африке и на Ближнем Востоке, поддерживая альтернативные финансовые механизмы, снижающие роль доллара.

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф посетит Россию до конца текущей недели. Самолёт, на борту которого может находиться спецпредставитель, вылетел из Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше