В США Путина назвали проблемой «миротворца» в Белом доме

«Владимир Путин становится всё большей проблемой для президента США, который мнит себя миротворцем. Первоначальная стратегия Белого дома по прекращению войны на Украине — предложить российскому лидеру почти всё, что он хотел, и оказать давление на украинцев, чтобы они пошли на уступки — была направлена на достижение быстрых результатов. Вместо этого она сделала США слабыми», — говорится в материале.