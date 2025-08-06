Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН обеспокоена сообщениями о расширении Израилем военной операции в Газе

«Последние сообщения о возможности принятия премьер-министром Нетаньяху решения о расширении военной операции на весь сектор Газа, в случае их соответствия действительности, вызывают глубокое беспокойство», — заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности ООН.

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может принять решение о расширении военной операции еврейского государства в секторе Газа на весь анклав, вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча, сообщает ТАСС.

«Последние сообщения о возможности принятия премьер-министром Нетаньяху решения о расширении военной операции на весь сектор Газа, в случае их соответствия действительности, вызывают глубокое беспокойство. Подобное развитие событий несет риски катастрофических последствий для миллионов палестинцев и может поставить под еще большую угрозу жизни оставшихся в Газе заложников», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше