ООН обеспокоена сообщениями о расширении Израилем военной операции в Газе

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может принять решение о расширении военной операции еврейского государства в секторе Газа на весь анклав, вызывают серьезное беспокойство. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча, сообщает ТАСС.
«Последние сообщения о возможности принятия премьер-министром Нетаньяху решения о расширении военной операции на весь сектор Газа, в случае их соответствия действительности, вызывают глубокое беспокойство. Подобное развитие событий несет риски катастрофических последствий для миллионов палестинцев и может поставить под еще большую угрозу жизни оставшихся в Газе заложников», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН. -0-