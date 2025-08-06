ООН обеспокоена сообщениями о расширении Израилем военной операции в Газе

«Последние сообщения о возможности принятия премьер-министром Нетаньяху решения о расширении военной операции на весь сектор Газа, в случае их соответствия действительности, вызывают глубокое беспокойство. Подобное развитие событий несет риски катастрофических последствий для миллионов палестинцев и может поставить под еще большую угрозу жизни оставшихся в Газе заложников», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН. -0-