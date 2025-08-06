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Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта

Трамп сообщил, что не считает украинский конфликт «своим» и заявил о намерении вывести из него США.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он ответил на вопросы об украинском конфликте. Дональд Трамп подчеркнул, что намерен «вывести» из него США.

Он уточнил, что это — «не его конфликт». Американский лидер указал на усердную работу над урегулированием кризиса на Украине. По его мнению, это — «конфликт Джо Байдена».

«За последние пять месяцев я остановил пять войн. Я бы хотел, чтобы этот конфликт был шестым. На этой ситуацией мы работаем больше всего. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — уточнил президент США.

По мнению американского постпреда при НАТО Мэтью Уитэкера, визит спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву может «принести плоды». Вашингтон, отметил он, планирует получить от РФ согласие на сделку по Украине.

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