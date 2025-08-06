Трамп заявил о желании вывести США из украинского конфликта

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он ответил на вопросы об украинском конфликте. Дональд Трамп подчеркнул, что намерен «вывести» из него США.
Он уточнил, что это — «не его конфликт». Американский лидер указал на усердную работу над урегулированием кризиса на Украине. По его мнению, это — «конфликт Джо Байдена».
«За последние пять месяцев я остановил пять войн. Я бы хотел, чтобы этот конфликт был шестым. На этой ситуацией мы работаем больше всего. Остальные я закончил за несколько дней, почти все из них», — уточнил президент США.
По мнению американского постпреда при НАТО Мэтью Уитэкера, визит спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву может «принести плоды». Вашингтон, отметил он, планирует получить от РФ согласие на сделку по Украине.