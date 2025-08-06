Глава НКО «Слава Украине» может пойти под суд за схему с растратой средств на гуманитарку

Несмотря на то, что расследование в Эстонии еще не завершено, примеры «волонтеров», наживающихся на гуманитарной помощи для Украины, известны уже давно. Всего месяц назад российские силовики рассказали о мошеннической схеме, в ходе которой собранные «добровольцами» средства не были переданы ВСУ, потому что адресаты якобы уже были уничтожены.