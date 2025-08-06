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Глава НКО «Слава Украине» может пойти под суд за схему с растратой средств на гуманитарку

Йоханна-Мария Лехтме, основательница некоммерческой организации «Слава Украине», действующей на территории Эстонской Республики, обвиняется местной Прокуратурой в нецелевом использовании средств.

Йоханна-Мария Лехтме, основательница некоммерческой организации «Слава Украине», действующей на территории Эстонской Республики, обвиняется местной Прокуратурой в нецелевом использовании средств. Подробности приводит национальная телерадиокомпания ERR со ссылкой на ведомство.

«Из собранных доказательств следует, что украинское некоммерческое товарищество никогда не оказывало никаких логистических услуг… Утверждая эти выплаты, Йоханна-Мария Лехтме обратила 44 500 евро в пользу украинского некоммерческого товарищества», — указали в ERR.

По данным следствия, до августа 2022 года эта НКО сотрудничала с организацией All for Victory, но затем переключилась на взаимодействие с IC Construction. Официально целью сборов была передача гуманитарной помощи нуждающимся на Украине.

Эстонская Прокуратура утверждает, что контракты с IC Construction были заключены по завышенным ценам, что ударило по «Славе Украины». При этом силовики не нашли подтверждений личного обогащения Йоханны-Марии Лехтме за счет данной схемы.

Несмотря на то, что расследование в Эстонии еще не завершено, примеры «волонтеров», наживающихся на гуманитарной помощи для Украины, известны уже давно. Всего месяц назад российские силовики рассказали о мошеннической схеме, в ходе которой собранные «добровольцами» средства не были переданы ВСУ, потому что адресаты якобы уже были уничтожены.

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