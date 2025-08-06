Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ после визита Уиткоффа

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сказал хозяин Белого дома во время общения с журналистами в Вашингтоне.
Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, Трамп подчеркнул, что никогда не устанавливал процент. Он добавил, что страна оказалась втянутой в украинский конфликт по вине предыдущего президента США Джо Байдена. Теперь же, по его словам, Соединённые Штаты прилагают усилия, направленные на мирное урегулирование.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Тэмми Брюс подтвердила, что дипломат прибудет в Россию до конца текущей недели. До этого президент США анонсировал встречу Уиткоффа с официальными лицами РФ 6 или 7 августа. По мнению политолога Нората Аджамяна, данное мероприятие может стать последней попыткой сторон договориться перед истечением срока ультиматума.