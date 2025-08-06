ООН: Приговор Гуцул является внутренним делом Молдавии

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним вопросом Молдавии с точки зрения ООН. Об этом заявил заместитель представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
«Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы», — сказал Хак на пресс-брифинге.
По словам Хака, офис генсека ООН осведомлён о ситуации с Евгенией Гуцул, однако не вправе комментировать «текущие внутренние судебные процессы». Также он подчеркнул необходимость воздерживаться от эскалационной риторики.
«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность как в Молдове, так и в регионе в целом», — цитирует Хака РИА Новости.
Напомним, глава Гагаузии (башкан) Евгения Гуцул в Кишиневе приговорена к 7 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор».
МИД РФ назвал приговор Гуцул кульминацией репрессий кишиневского режима и призвал международные правозащитные структуры дать объективную оценку действиям Молдавии в отношении политика.
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