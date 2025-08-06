ООН: Приговор Гуцул является внутренним делом Молдавии

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность как в Молдове, так и в регионе в целом», — цитирует Хака РИА Новости.