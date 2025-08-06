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Трамп заявил, что примет решение о санкциях после встречи России и США

Президент США заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа. В этот день в Москву для встречи российским руководством прилетит его спецпосланник Стив Уиткофф.

Источник: Reuters

«Вы знаете, у нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет», — сказал он журналистам.

По словам республиканца, прекращение конфликта России и Украины — вопрос, над которым США работают «больше всего». «Остальные я остановил в течение нескольких дней, почти все из них, включая [конфликт] Индии и Пакистана», — сказал он.

Республиканец прежде обещал, что введет в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины «примерно 100%», если в урегулировании между Москвой и Киевом не будет прогресса. Срок этого ультиматума должен истечь 8 августа. «Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают», — заявил он на прошлой неделе в ответ на вопрос, что произойдет, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.

По данным Financial Times, «в качестве легкого первого шага» для воздействия на Москву администрация США рассматривает введение дополнительных мер против российского теневого флота.

В Кремле говорили, что у Москвы выработался «определенный иммунитет» к санкциям, а «язык ультиматумов» неприемлем. Россия считает ограничения незаконными. Президент Владимир Путин, комментируя заявления о разочаровании Трампа, отмечал, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий». По его словам, для решения вопроса мирным путем «нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике».

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