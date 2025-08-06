Трамп заявил, что примет решение о санкциях после встречи России и США

Республиканец прежде обещал, что введет в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины «примерно 100%», если в урегулировании между Москвой и Киевом не будет прогресса. Срок этого ультиматума должен истечь 8 августа. «Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают», — заявил он на прошлой неделе в ответ на вопрос, что произойдет, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.