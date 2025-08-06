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Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, кризис возник из-за предшественника Джо Байдена. Республиканец намерен вывести США из украинского конфликта. Об этом он рассказал во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из неё», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что его цель — добиться завершения боевых действий. Он добавил, что за время своего президентства уже сумел предотвратить ряд военных столкновений и намерен добиться аналогичного результата в отношении украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил, что встреча между США и Россией будет проведена 6 августа. По его словам, он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций по результатам переговоров. Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, республиканец подчеркнул, что никогда не устанавливал процент.

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