Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, кризис возник из-за предшественника Джо Байдена. Республиканец намерен вывести США из украинского конфликта. Об этом он рассказал во время выступления перед журналистами в Белом доме.