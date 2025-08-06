Трамп назвал своего вероятного преемника на выборах в 2028 году

При этом Трамп фактически дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Марко Рубио. Последний является госсекретарем — временно исполняющим обязанности помощника американского лидера по национальной безопасности. «Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме», — заявил Трамп. «Я также думаю, что у нас есть некоторые невероятные люди, некоторые из находящихся на этой сцене», — отметил он, имея в виду участников церемонии подписания нового президентского указа о создании рабочей группы Белого дома по подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Среди участников мероприятия были, в частности, министры юстиции и внутренней безопасности США Пэм Бонди и Кристи Ноэм, а также несколько сотрудников аппарата Белого дома высокого ранга.