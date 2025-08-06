США позже решат, вводить ли пошлины в отношении России и ее партнеров

На вопрос журналиста о том, готовятся ли США ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, закупающих российские энергоносители, президент ответил, что «не говорил о размере возможных тарифов в процентах». «Но мы этим займемся. Посмотрим, что произойдет в течение не столь продолжительного времени», — сообщил он. «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение», — подчеркнул Трамп. -0-