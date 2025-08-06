Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SZ: Новый президент Польши Навроцкий выступает против ЕС, Германии и Украины

В Германии оценили позицию нового президента Польши по ряду вопросов.

Источник: Комсомольская правда

Новый президент Польши Кароль Навроцкий занимает жёсткую позицию по отношению к Германии и Евросоюзу в целом. К такому выводу пришли аналитики немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

В публикации подчеркивается, что Навроцкий придерживается курса на национальные интересы Польши. В частности, он критикует миграционную политику ЕС и обвиняет Германию в попытках навязать Варшаве решения в этой сфере, которые якобы угрожают безопасности польских граждан.

Такой же жёсткой является позиция нового польского лидера относительно Украины. Так, он требует, чтобы Киев признал преступления времён Второй мировой войны, в частности, массовые убийства этнических поляков в ходе так называемой Волынской резни.

Напомним, 2 июня государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу представителя оппозиционной партии Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши. Вступление Навроцкого в должность назначено на 6 августа.

Накануне Навроцкий в телефонном разговоре с Зеленским призвал Киев пересмотреть подход к нерешенным вопросам совместной истории.

Что известно про нового президента Польши, 42-летнего консерватора Кароля Навроцкого, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше