SZ: Новый президент Польши Навроцкий выступает против ЕС, Германии и Украины

В публикации подчеркивается, что Навроцкий придерживается курса на национальные интересы Польши. В частности, он критикует миграционную политику ЕС и обвиняет Германию в попытках навязать Варшаве решения в этой сфере, которые якобы угрожают безопасности польских граждан.