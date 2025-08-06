SZ: Новый президент Польши Навроцкий выступает против ЕС, Германии и Украины

Новый президент Польши Кароль Навроцкий занимает жёсткую позицию по отношению к Германии и Евросоюзу в целом. К такому выводу пришли аналитики немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
В публикации подчеркивается, что Навроцкий придерживается курса на национальные интересы Польши. В частности, он критикует миграционную политику ЕС и обвиняет Германию в попытках навязать Варшаве решения в этой сфере, которые якобы угрожают безопасности польских граждан.
Такой же жёсткой является позиция нового польского лидера относительно Украины. Так, он требует, чтобы Киев признал преступления времён Второй мировой войны, в частности, массовые убийства этнических поляков в ходе так называемой Волынской резни.
Напомним, 2 июня государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу представителя оппозиционной партии Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши. Вступление Навроцкого в должность назначено на 6 августа.
Накануне Навроцкий в телефонном разговоре с Зеленским призвал Киев пересмотреть подход к нерешенным вопросам совместной истории.
Что известно про нового президента Польши, 42-летнего консерватора Кароля Навроцкого, читайте здесь на KP.RU.