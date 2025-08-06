Трамп раскрыл, кто станет его преемником на посту президента США

«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — отметил хозяин Белого дома. При этом Трамп подчеркнул, что имеются и другие кандидаты, в том числе глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио.