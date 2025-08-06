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Трамп раскрыл, кто станет его преемником на посту президента США

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от Республиканской партии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Наиболее вероятно, он — вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент», — отметил хозяин Белого дома. При этом Трамп подчеркнул, что имеются и другие кандидаты, в том числе глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио.

Недавно госсекретарь США также положительно оценил возможную кандидатуру Джей Ди Вэнса на президентских выборах в 2028 году. Сам же вице-президент Соединённых Штатов во время недавнего выступления перед сторонниками Дональда Трампа позволил себе непристойный жест, продемонстрировав средний палец своим критикам.

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