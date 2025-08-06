Госдепартамент США одобрил продажу Киеву услуг для ремонта гаубиц М777 на $104 млн

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на $104 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Как следует из заявления, киевские власти запросили у США «покупку оборудования, услуг по ремонту и долгосрочному обслуживанию» гаубиц M777 калибра 155 мм на указанную сумму. Основным подрядчиком по этому контракту выступит базирующаяся в Соединенном Королевстве компания BAE Systems.
Кроме того, Госдеп одобрил продажу Киеву услуг по транспортировке и консолидации грузов, а также сопутствующего оборудования на $99,5 млн.
В документе утверждается, что продажа Украине оборудования и услуг послужит «укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы». При этом американские власти утверждают, что продажа будет «соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности». Предполагаемая продажа оборудования и услуг «не нарушит базовый баланс сил в регионе», а также «не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков», заверяет агентство Пентагона. -0-