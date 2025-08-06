Госдепартамент США одобрил продажу Киеву услуг для ремонта гаубиц М777 на $104 млн

В документе утверждается, что продажа Украине оборудования и услуг послужит «укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы». При этом американские власти утверждают, что продажа будет «соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности». Предполагаемая продажа оборудования и услуг «не нарушит базовый баланс сил в регионе», а также «не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков», заверяет агентство Пентагона. -0-