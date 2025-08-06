Трамп: США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее партнеров

Отвечая на вопрос журналиста о возможном введении 100-процентных пошлин на энергоносители из России, Трамп заявил, что не уточнял размер тарифов в процентах, но подтвердил, что этот вопрос находится в проработке. «Завтра у нас запланирована встреча с Россией, посмотрим, как она пройдет, и тогда примем решение», — добавил он.