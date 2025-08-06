Трамп: США позже решат, вводить ли пошлины в отношении РФ и ее партнеров

Соединённые Штаты примут решение о введении импортных пошлин в отношении России и её торговых партнёров после итогов переговоров. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. По его словам, дальнейшие действия зависят от результатов встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа с российской стороной в Москве.
Трамп подчеркнул, что США намерены достичь соглашения с Россией по ситуации на Украине в течение десяти дней, иначе будут введены пошлины. В случае введения тарифов на российскую нефть Соединённые Штаты призовут Европу последовать их примеру. При этом издание The New York Times отмечает, что подобные меры могут негативно сказаться на экономике США.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном введении 100-процентных пошлин на энергоносители из России, Трамп заявил, что не уточнял размер тарифов в процентах, но подтвердил, что этот вопрос находится в проработке. «Завтра у нас запланирована встреча с Россией, посмотрим, как она пройдет, и тогда примем решение», — добавил он.
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