Инсайдер подтвердил, что спецпосланник США Уиткофф проведет важные переговоры в Москве

Стивен Уиткофф, спецпосланник Президента Соединенных Штатов, начнет свой официальный визит в Россию в среду, 6 августа. С таким заявлением выступило информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.
Согласно данным журналистов, Стивен Уиткофф собирается встретиться с высокопоставленными российскими госслужащими для двусторонних консультаций. В Reuters не уточнили, сколько может продлиться его официальный визит в РФ.
Вечером вторника, 5 августа, стало известно, что авиалайнер, на борту которого должен находиться Стивен Уиткофф, вылетел в сторону Москвы.
Политолог Марат Баширов в рамках эксклюзивного интервью «МК» ранее поделился своим прогнозом относительно итогов предполагаемых переговоров между спецпосланником Президента США и руководством РФ.
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