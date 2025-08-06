Командир «Хезболлах» убит при атаке израильского БПЛА на востоке Ливана

Во вторник вечером беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по автомобилю Касема Гараба — одного из командиров вооруженного крыла шиитской организации «Хезболлах» — на территории восточного Ливана. Об этом сообщает портал Janoubia.
По информации источника, инцидент случился на трассе между Бритель и Баальбеком, где дрон выпустил по цели три ракеты. Гараб возглавлял диверсионное подразделение «Вахда-1900» и находился под наблюдением израильских беспилотников в течение нескольких месяцев.
Ранее, 4 августа, в районе Эль-Хияма на юге Ливана, аналогичный рейд беспилотника привел к ликвидации другого командира шиитских сил — Али Абу Аббаса. Кроме того, был поражен склад с ракетным вооружением и беспилотниками, в результате чего пострадали три человека.
Также армия Ливана взяла под контроль над арсеналами «Хезболлы».
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