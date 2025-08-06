Трамп заявил, что пытается вывести США из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп на недавней пресс-конференции, трансляция которой велась на C-SPAN, подчеркнул свою цель — вывести Америку из военного конфликта на Украине. Он отметил: «Моя задача — вернуть нас домой из этого противостояния».
Трамп также рассказал, что за последние пять месяцев ему удалось остановить пять военных конфликтов, и он надеется сделать шестой. «Большинство из них я завершал всего за несколько дней», — добавил он.
Ранее политик сообщил, что спецпредставитель администрации Стив Уиткофф направится в Россию. Визит, намеченный на 6 августа, предполагает попытку убедить Владимира Путина согласиться на прекращение огня в украинском конфликте.