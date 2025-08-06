Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что пытается вывести США из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп на недавней пресс-конференции, трансляция которой велась на C-SPAN, подчеркнул свою цель — вывести Америку из военного конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп на недавней пресс-конференции, трансляция которой велась на C-SPAN, подчеркнул свою цель — вывести Америку из военного конфликта на Украине. Он отметил: «Моя задача — вернуть нас домой из этого противостояния».

Трамп также рассказал, что за последние пять месяцев ему удалось остановить пять военных конфликтов, и он надеется сделать шестой. «Большинство из них я завершал всего за несколько дней», — добавил он.

Ранее политик сообщил, что спецпредставитель администрации Стив Уиткофф направится в Россию. Визит, намеченный на 6 августа, предполагает попытку убедить Владимира Путина согласиться на прекращение огня в украинском конфликте.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше