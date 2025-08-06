Трамп заявил, что ничего не знает об импорте из России урана и удобрений

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о закупках его страной удобрений и урана у Российской Федерации. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне.
«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — сказал Трамп в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление индийского МИД о том, что США импортируют ряд товаров из Российской Федерации.
Накануне официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал указал на то, что Штаты, угрожающие Индии санкциями из-за закупок российской нефти, и сами импортируют из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты.
Напомним, в 2024 году Россия поставила в США удобрения (азотные и смешанные) на $400 млн и обогащённый уран на $250 млн.