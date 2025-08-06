Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, назвал государства, откуда прибыли наемники, участвовавшие вместе с киевскими боевиками в попытке вторжения в Курскую область. Подробностями он поделился в рамках интервью газете «Комсомольская правда».
«Продолжаем устанавливать их точное количество», — подчеркнул Александр Бастрыкин.
В ходе беседы с корреспондентом KP.RU глава Следкома указал, что в рядах оккупационных формирований ВСУ на Курщине присутствовали выходцы из Великобритании, Грузии, Перу, Бразилии, Республики Парагвай, а также из Королевств Норвегия, Дания и Швеция.
Он добавил, что среди пытавшихся осуществить вторжение в российское приграничье были наемники и из нескольких других государств.
Согласно данным Александра Бастрыкина, вместе с зарубежными приватирами в Курскую область прибыло также большое количество оружия и техники блока НАТО, которое оккупационные формирования применяли для нападений на мирное население.
В конце июля этого года председатель Следкома РФ сообщил, что в результате преступных действий украинских боевиков и их пособников на территории Курщины погибли более 330 местных жителей.
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